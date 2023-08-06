南竿雲高20000呎　能見度4600公尺　北竿雲高　能見度8000公尺
中華民國 112 年 8 月 6 日 農曆六月二十 星期日

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截至六月　海空入境逾33萬人次　較去年成長4萬多

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東引「忠義操演」夜間實彈射擊　震撼力十足

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恭請臺馬輪天上聖母金身回鑾天后宮　今上午9時本報直播典禮過程

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莒光定向越野10月14日登場　歡迎共襄盛舉！

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雙十連假馬祖管制航線　七日上午9時開放訂位

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大量海漂垃圾湧進　塘后沙灘滿目瘡痍

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慎防詐騙郵件！　假冒台電寄送電費帳單　點開個資恐外洩

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上岸避風長達11天　北竿澳口小船吊放回海上

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在地受訓、取照　縣工會職業安全訓練9月開課

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圖與文／休息是為了走更長遠的路

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圖與文／到不了

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馬祖卡蹓／東引中柱島感恩亭

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專題報導／馬中籃球隊泰國友誼賽暨移地訓練

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